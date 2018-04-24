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В зоне АТО умер старший офицер командования ВМС ВСУ

Вторник, 24 апреля 2018, 14:13

В районе выполнения боевых задач на территории Донецкой области по защите независимости и территориальной целостности Украины ушел из жизни старший офицер командования Военно-Морских Сил ВСУ подполковник Дмитрий Щепцов.

Об этом сообщает 24 апреля страница ВМС ВСУ в Facebook.

"Настоящий патриот Украины Дмитрий Владимирович на своем примере еще в начале 2014 года во время событий в Крыму показал, что такое верность и преданность своей Родине. Он не боялся жизненных препятствий, всегда уверенно им противостоял и упорно шел вперед", - говорится в сообщении.

"Сильный духом и мужественный профессионал своего дела – таким флотский офицер навсегда останется в памяти военных моряков", – резюмируют в командовании.

Украинская правда
Темы: АТОармия
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