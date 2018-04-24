Зниклий в Криму українець сидить в Сімферопольському ізоляторі

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Вівторок, 24 квітня 2018, 14:20

Зниклий 11 квітня на адміністративному кордоні з анексованим Кримом Олександр Стешенко знаходиться в Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомляє КримSOS з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

"Харків'янин Олександр Стешенко, зв'язок з яким обірвалася 11 квітня під час перетину КПВВ "Джанкой", відбуває адміністративний арешт в ІТТ міста Сімферополь", - повідомив Семедляєв.

У процесі він виступає адвокатом сім'ї затриманого.

Також він заявив, що термін арешту Стешенко закінчується 24 квітня о 22-й годині.

За даними проекту "Крим SOS", 11 квітня російські силовики  затримали Стешенкана пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.

Українська правда
Теми: Крим Україна окупація заручники
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