Пропавший в Крыму украинец сидит в Симферопольском изоляторе

Исчезнувший 11 апреля на административной границе с аннексированным Крымом Александр Стешенко находится в симферопольском изоляторе временного содержания.

Об этом сообщает КрымSOS со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

"Харьковчанин Александр Стешенко, связь с которым оборвалась 11 апреля во время пересечения КПВВ "Джанкой", отбывает административный арест в ИВС г. Симферополь", - сообщил Семедляев.

В процессе он выступает адвокатом семьи задержаного.

Также он заявил, что срок ареста Стешенко истекает 24 апреля в 22 часа.

По данным проекта "Крым SOS", 11 апреля российские силовики задержали Стешенка на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенка, а позже начали отрицать этот факт.