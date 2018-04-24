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Прокуратура АРК збирає дані про захоплені в Криму медіа

Вівторок, 24 квітня 2018, 14:21

Прокуратура Автономної республіка Крим збирає докази незаконного заволодіння майном телерадіокомпаній у Криму для подальшої передачі їх до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомила прокурор відділу прокуратури АРК Дарина Шишман під час круглого столу з представниками мовників і громадських організацій у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, передає прокуратура.

У зустрічі брали участь правознавці з питань захисту телерадіоорганізацій, які зазнали втрат у зв’язку з окупацією Криму.

 

Прокуратура АРК повідомила про свою роботу зі збору доказів вчинення злочинів на тимчасово окупованій території півострову Крим так званими представниками влади.

Їх збирають для подальшої передачі до Міжнародного кримінального суду.

"Зокрема, протиправне привласнення майна фізичних та юридичних осіб, що не викликано воєнною необхідністю, є воєнним злочином відповідно до норм Римського статуту", – зазначає прокуратура АРК.

Вона закликала представників телерадіоорганізацій писати заяви про вчинення відносно них протиправних дій на окупованій території півострова Крим – з метою їх направлення до Міжнародного кримінального суду.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримЗМІанексіяРосіяпрокуратура
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