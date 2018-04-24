Прокуратура АРК собирает данные о захваченных в Крыму медиа

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Вторник, 24 апреля 2018, 14:21

Прокуратура Автономной республика Крым собирает доказательства незаконного завладения имуществом телерадиокомпаний в Крыму для дальнейшей передачи их в Международный уголовный суд.

Об этом сообщила прокурор отдела прокуратуры АРК Дарья Шишман во время круглого стола с представителями вещателей и общественных организаций в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, передает прокуратура.

Во встрече участвовали правоведы по вопросам защиты телерадиоорганизаций, которые понесли потери в связи с оккупацией Крыма.

 

Прокуратура АРК сообщила о своей работе по сбору доказательств совершения преступлений на временно оккупированной территории полуострова Крым так называемыми представителями власти.

Их собирают для дальнейшей передачи в Международный уголовный суд.

"В частности, противоправное присвоение имущества физических и юридических лиц, не вызванное военной необходимостью, является военным преступлением согласно нормам Римского статута", – отмечает прокуратура АРК.

Она призвала представителей телерадиоорганизаций писать заявления о совершении в отношении них противоправных действий на оккупированной территории полуострова Крым – с целью их направления в Международный уголовный суд.

Темы: Крым СМИ аннексия Росcия прокуратура
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