Прокуратура АРК собирает данные о захваченных в Крыму медиа
Прокуратура Автономной республика Крым собирает доказательства незаконного завладения имуществом телерадиокомпаний в Крыму для дальнейшей передачи их в Международный уголовный суд.
Об этом сообщила прокурор отдела прокуратуры АРК Дарья Шишман во время круглого стола с представителями вещателей и общественных организаций в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, передает прокуратура.
Во встрече участвовали правоведы по вопросам защиты телерадиоорганизаций, которые понесли потери в связи с оккупацией Крыма.
Прокуратура АРК сообщила о своей работе по сбору доказательств совершения преступлений на временно оккупированной территории полуострова Крым так называемыми представителями власти.
Их собирают для дальнейшей передачи в Международный уголовный суд.
"В частности, противоправное присвоение имущества физических и юридических лиц, не вызванное военной необходимостью, является военным преступлением согласно нормам Римского статута", – отмечает прокуратура АРК.
Она призвала представителей телерадиоорганизаций писать заявления о совершении в отношении них противоправных действий на оккупированной территории полуострова Крым – с целью их направления в Международный уголовный суд.