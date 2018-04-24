У Києві готуються підняти ціну проїзду в транспорті до 8 гривень

Комунальне підприємство "Київпастранс" планує підвищити тарифи на проїзд в наземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень.

Про це "Українські правді" повідомила прес-секретар підприємства Марина Загородько.

За її словами, це рішення ще не ухвалене, але такі пропозиції вказані у фінансовому плані КП, який уже затверджений.

"Бо у нас собівартість та економічно обґрунтований тариф набагато вищий, ніж чотири гривні. Але рішення про підняття тарифу ще не прийнято. Тому щось говорити про це ще зарано", - сказала вона.

При цьому Загородько не змогла назвати дату, коли рішення про підвищення тарифу може бути ухвалене Київською міською держадміністрацією.

Вона зазначила, що наразі необхідно підвищити тариф на всій категорії наземного транспорту.

У Депаратаменті транспортної інфраструктури КМДА "Українській правді" відмовилися коментувати можливе підвищення тарифу у тролейбусах, автобусах, трамваях та інших видах наземного транспорту. Додали лише, що в найближчий час буде оприлюднена заява з цього приводу.

У фінансовому плані КП "Київпастранс" на 2018 рік, затвердженому 23 квітня, вказується, що пропонується підвищити тариф у громадському наземному транспорті до 8 гривень з 15 липня по грудень 2018 року.

У результаті у КП очікують отримати прибуток у 1117,4 млн. грн, що на 59,1% більше, ніж було заплановано у минулому році і на 53,7% більше фактичного показника.

Як повідомлялося, у липні 2017 року Київська адміністрація вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень.

Причинами підняття тарифів на проїзд називали зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.