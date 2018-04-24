В Киеве готовятся поднять цену проезда в транспорте до 8 гривен

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" предлагает повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен.

Об этом говорится в финансовом плане КП на 2018 год, утвержденном 23 апреля.

Там указывается, что предлагается повысить тариф в общественном наземном транспорте до 8 гривен с 15 июля по декабрь 2018 года.

В результате в КП ожидают получить прибыль в 1117,4 млн. грн, что на 59,1% больше, чем было запланировано в прошлом году и на 53,7% больше фактического показателя.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь предприятия Марина Загородько сообщила, что это решение еще не принято, но такие предложения есть.

"Потому что у нас себестоимость и экономически обоснованный тариф намного выше, чем четыре гривны. Но решение о повышении тарифа еще не принято. Поэтому говорить об этом еще рано", - сказала она.

При этом Загородько не смогла назвать дату, когда решение о повышении тарифа может быть принято Киевской городской госадминистрацией.

Она отметила, что сейчас необходимо повысить тариф на все категории наземного транспорта.

В Депаратаменте транспортной инфраструктуры КГГА "Украинской правде" отказались комментировать возможное повышение тарифа в троллейбусах, автобусах, трамваях и других видах наземного транспорта. Добавили только, что в ближайшее время будет обнародовано заявление по этому поводу.

Как сообщалось, в июле 2017 года Киевская администрация решила поднять цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте до 4 гривен.

Причинами повышения тарифов на проезд называли рост цен на топливо, электроэнергию, запчасти и увеличение минимальной зарплаты.