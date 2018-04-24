В РФ заявили, що не бояться санкцій G7, обіцяють відповісти

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Вівторок, 24 квітня 2018, 15:46

Москва не боїться можливих нових санкцій проти Росії з боку країн G7, відповість на них в належний момент.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РИА "Новости".

"Кожен раз, коли вони (країни G7, — ред.) щось таке зарозуміле формулюють у своїх заявах, текстовках, ми будемо їм нагадувати про те, що вони руйнують систему, до якої закликають інших, щоб вони функціонували. Ця навіть не подвійний стандарт, а новий стандарт "групи семи". Ми будемо боротися з цим стандартом", — сказав Рябков.

"Санкцій ми не боїмося. Ми відповімо в належний момент і потрібним чином", — додав він.

Як повідомлялося, країни-члени "Великої сімки" готові запровадити додаткові санкції проти РФ, якщо цього вимагатиме ситуація.

"Ці санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія справді виконає свої зобов'язання, але ми також готові прийняти додаткові обмежувальні заходи, якщо цього вимагатимуть дії Росії", - йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Торонто.

Європейська правда 

Теми: Росія санкції
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