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В РФ заявили, что не боятся санкций G7, обещают ответить

Вторник, 24 апреля 2018, 15:46

Москва не боится возможных новых санкций против России со стороны стран G7, ответит на них в надлежащий момент.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА "Новости".

"Каждый раз, когда они (страны G7 — ред.) что-то такое высокомерное формулируют в своих заявлениях, текстовках, мы будем им напоминать о том, что они разрушают систему, в которой призывают других, чтобы они функционировали. Это даже не двойной стандарт, а новый стандарт "группы семи". Мы будем бороться с этим стандартом", — сказал Рябков.

"Санкций мы не боимся. Мы ответим в надлежащий момент и нужным образом", — добавил он.

Как сообщалось, страны-члены "Большой семерки" готовы ввести дополнительные санкции против РФ, если этого потребует ситуация.

"Эти санкции могут быть отменены лишь тогда, когда Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам встречи глав МИД стран G7 в Торонто.

Европейская правда 

Темы: Росcиясанкции
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