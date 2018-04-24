Оформив надбавку дружині: голову Дніпровського цирку перевірять на корупцію

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Вівторок, 24 квітня 2018, 16:06

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 4 адмінпротоколи стосовно гендиректора ДП "Дніпропетровський державний цирк" Віктора Шабатька.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відомство каже, що знайшло в діях керівника цирку конфлікт інтересів, адже він розробив та подав на затвердження штатний розпис держпідприємства, яким, зокрема, встановлювалась надбавка його дружині.

За інформацією агентства, порушення, в якому підозрюють Шабатька, передбачає штраф від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1 700 гривень до 6 800.

Віктор Шабатько
Віктор Шабатько

Українська правда
Теми: Дніпро корупція НАЗК суд
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