Оформив надбавку дружині: голову Дніпровського цирку перевірять на корупцію

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 4 адмінпротоколи стосовно гендиректора ДП "Дніпропетровський державний цирк" Віктора Шабатька.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відомство каже, що знайшло в діях керівника цирку конфлікт інтересів, адже він розробив та подав на затвердження штатний розпис держпідприємства, яким, зокрема, встановлювалась надбавка його дружині.

За інформацією агентства, порушення, в якому підозрюють Шабатька, передбачає штраф від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1 700 гривень до 6 800.