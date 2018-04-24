Оформил надбавку жене: главу Днепровского цирка проверят на коррупцию
Вторник, 24 апреля 2018, 16:06
Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 4 админпротокола в отношении гендиректора ГП "Днепропетровский государственный цирк" Виктора Шабатько.
Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.
Ведомство говорит, что нашло в действиях руководителя цирка конфликт интересов, ведь он разработал и подал на утверждение штатное расписание госпредприятия, которым, в частности, устанавливалась надбавка его жене.
По информации агентства, нарушение, в котором подозревают Шабатько, предусматривает штраф от 100 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 гривень до 6800.
Украинская правда