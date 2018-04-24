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Оформил надбавку жене: главу Днепровского цирка проверят на коррупцию

Вторник, 24 апреля 2018, 16:06

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 4 админпротокола в отношении гендиректора ГП "Днепропетровский государственный цирк" Виктора Шабатько.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

Ведомство говорит, что нашло в действиях руководителя цирка конфликт интересов, ведь он разработал и подал на утверждение штатное расписание госпредприятия, которым, в частности, устанавливалась надбавка его жене.

По информации агентства, нарушение, в котором подозревают Шабатько, предусматривает штраф от 100 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 1700 гривень до 6800.

Виктор Шабатько
Виктор Шабатько

Украинская правда

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Темы: ДнепркоррупцияНАПКсуд
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