Ягланд: Мене жахає можливість виключення Росії з Ради Європи

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд залишається прихильним до ідеї збереження Росії в складі Ради Європи, попри поточні проблеми із цією країною.

Про це він повідомив у відповідях на запитання депутатів у Страсбурзі під час сесії ПАРЄ, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я залишаюся прихильним до збереження Росії в РЄ", - наголосив він.

Ягланд окремо наголосив, що рішення про виключення держави-члена РЄ можуть ухвалювати лише Комітет міністрів РЄ. "Країна-член залишається тут (в складі організації), доки країни-члени не ухвалять протилежного рішення", - додав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, генсек наголосив, що особисто він виступає проти виключення Росії з РЄ, оскільки організація працює "не для країн, а для людей".

"Європейський суд з прав людини важливий для громадян Російської Федерації... Мене жахає можливість того, що росіяни випадуть з-під дії Європейської конвенції", - заявив він.

Водночас, Ягланд заявив, що годується до певних "жорстких дій" через несплату Росією свого внеску до бюджету РЄ. "Повністю неприйнятно те, що Росія робить, коли не виплачує свій внесок до бюджету", - заявив він, не уточнивши сутність запланованих дій для вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, Ягланд заявляв, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.

Як відомо, влітку РФ припинила платежі в бюджет РЄ, чим поставила під загрозу роботу Ради Європи. У Росії відповіли, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

В МЗС України заявили, що повернення російської делегації в ПАРЄ без виправлення міжнародно-правових порушень суперечить міжнародному праву.