Ягланд: меня ужасает возможность исключения России из Совета Европы

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд остается благосклонным к идее сохранения России в составе Совета Европы, несмотря на текущие проблемы с этой страной.

Об этом он сообщил в ответах на вопросы депутатов в Страсбурге во время сессии ПАСЕ, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я остаюсь приверженным к сохранению России в СЕ", - подчеркнул он.

Он отдельно подчеркнул, что решение об исключении государства-члена СЕ могут принимать только Комитет министров СЕ. "Страна-член остается здесь (в составе организации), пока страны-члены не примут обратного решения", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Генсек подчеркнул, что лично он выступает против исключения России из СЕ, поскольку организация работает "не для стран, а для людей".

"Европейский суд по правам человека важен для граждан Российской Федерации... Меня ужасает возможность того, что россияне выпадут из-под действия Европейской конвенции", - заявил он.

Вместе с тем, Ягланд заявил, что готовится к определенным "жестким действиям" из-за неуплаты Россией своего взноса в бюджет СЕ. "Совершенно неприемлемо то, что Россия делает, когда не выплачивает свой взнос в бюджет", - заявил он, не уточнив сущность запланированных действий для решения этой проблемы.

Ранее Ягланд заявлял, что ПАСЕ должна задуматься над выполнением требований Российской Федерации, чтобы последняя не вышла из состава СЕ.

Как известно, летом РФ прекратила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу работу Совета Европы. В России ответили, что новое решение относительно взноса РФ в бюджет Совета Европы на 2018 год будет зависеть от того, будет ли российская делегация принимать полноценное участие в работе ПАСЕ.

В МИД Украины заявили, что возвращение российской делегации в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений противоречит международному праву.