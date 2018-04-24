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В ОРДО стало порівну прихильників повернення в Україну і незалежності

Вівторок, 24 квітня 2018, 18:11

По 43% жителів окупованих територій Донецької області виступають за надання їм особливого статусу у складі України та за незалежність ОРДО.

Про це свідчить дослідження, проведене з 10 до 26 грудня 2017 року українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Аналогічне опитування щодо особливостей свідомості й ідентичності жителів підконтрольних Україні та окупованих територій Донецької області проводили з 30 травня до 13 червня 2016 року.

За півтора року в ОРДО збільшилося число тих, хто вважає, що триває "громадянська війна" (з 44% у 2016-му до 55% у 2017 році) і стало менше тих, хто вважає, що це війна з Росією (з 14% до 8%).

А на підконтрольних Києву територіях Донецької області кількість тих, хто вважає ці події війною з Росією, зросла до третини (з 24% до 31%).

 
ifak.com.ua

На окупованих територіях Донеччини збільшилась кількість прихильників надання їм особливого статусу у складі України – 43% (31% у 2016 році). Така ж сама кількість респондентів підтримує надання цим територіям незалежності – 43%.

 
ifak.com.ua
 

За даними 2017 року на окупованих територіях 13% жителів вважають себе "громадянами ДНР", тоді як у 2016 році їх було 18%.

А рівень територіальної ідентичності зріс до 72%, з них 37% вважають себе у першу чергу жителями Донбасу, 22% – жителями Донецької області, 13% – свого міста чи села.

При цьому 41% опитаних мешканців окупованих територій вважають, що за своїми цінностями й способом мислення вони більш схожі на жителів Росії. 34% вважають, що вони не схожі ні на жителів Росії, ні на жителів України.

Більше половини опитаних на окупованій частині вважають, що з жителями України їх об’єднує культура і традиції (57%) та недовіра до української влади (53%).

При цьому 72% жителів ОРДО спілкуються з родичами чи знайомими з інших регіонів України.

 
 
 
 
 
 

Опитування проводили у грудні 2017 року методом особистого (face-to-face) інтерв’ю. Вибірка на окупованій території Донецької області – 600 респондентів, а на підконтрольній – 705.

Гранична похибка вибірки на окупованій території складає +-4,01%, на підконтрольній території +- 3,77%.

Олена Рощенко, УП
Теми: соціологіяопитуванняДонбасДонецька область
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