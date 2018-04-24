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В ОРДО стало поровну сторонников возвращения в Украину и независимости

Вторник, 24 апреля 2018, 18:11

По 43% жителей оккупированных территорий Донецкой области выступают за предоставление им особого статуса в составе Украины и за независимость ОРДО.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное с 10 по 26 декабря 2017 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut по заказу Министерства информационной политики Украины.

Аналогичный опрос об особенностях сознания и идентичности жителей подконтрольных Украине и оккупированных территорий Донецкой области проводили с 30 мая по 13 июня 2016 года.

За полтора года в ОРДО увеличилось число тех, кто считает, что продолжается "гражданская война" (с 44% в 2016 году до 55% в 2017 году) и стало меньше тех, кто считает, что это война с Россией (с 14% до 8%).

А на подконтрольных Киеву территориях Донецкой области количество тех, кто считает эти события войной с Россией, выросло до трети (с 24% до 31%).

 
ifak.com.ua

На оккупированных территориях Донетчины увеличилось количество сторонников предоставления им особого статуса в составе Украины – 43% (31% в 2016 году). Такое же количество респондентов поддерживает предоставление этим территориям независимости – 43%.

 
ifak.com.ua
 

По данным 2017 года на оккупированных территориях 13% жителей считают себя "гражданами ДНР", тогда как в 2016 году их было 18%.

А уровень территориальной идентичности вырос до 72%, из них 37% считают себя в первую очередь жителями Донбасса, 22% – жителями Донецкой области, 13% – своего города или села.

При этом 41% опрошенных жителей оккупированных территорий считают, что по своим ценностям и образу мышления они более похожи на жителей России. 34% считают, что они не похожи ни на жителей России, ни на жителей Украины.

Более половины опрошенных на оккупированной части считают, что с жителями Украины их объединяет культура и традиции (57%) и недоверие к украинским властям (53%).

При этом 72% жителей ОРДО общаются с родственниками или знакомыми из других регионов Украины.

 
 
 
 
 
 

Опрос проводился в декабре 2017 года методом личного (face-to-face) интервью. Выборка на оккупированной территории Донецкой области – 600 респондентов, а на подконтрольной Киеву – 705.

Предельная погрешность выборки на оккупированной территории составляет + -4,01%, на подконтрольной территории + - 3,77%.

Алена Рощенко, УП
Темы: социологияопросДонбассДонецкая область
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