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У Білорусі арештували українсько-білоруського журналіста

Вівторок, 24 квітня 2018, 19:26

У Білорусі арештували українсько-білоруського журналіста Дмитра Галка після перетину ним кордону країни.

Про це повідомила його дружина Юлія Гаркуша у Facebook 22 квітня.

"Дмитро Галко таки поїхав в Мінськ, наче розрулити питання із податковою, та звісно ж, побачити сина. Але до Мінська він не доїхав, його таки заарештували", - написала вона.

 

За її словами, Дмитра Галка затримали у Брестській області у Білорусі, коли він їхав зі Львова.

Білоруські урядовці підтвердили арешт журналіста.

"Радянським районним відділом Слідчого комітету ведеться кримінальна справа по звинуваченню 38-річного чоловіка у скоєнні злочину, передбаченого ст. 364 КК (Насильство щодо співробітника органів внутрішніх справ)", - йдеться у коментарі ЗМІ управління Слідчого комітету по Мінську.

Йому загрожує до шести років увязнення.

За твердженнями відомства з посиланням на білоруське МВС, затриманий журналіст був у розшуку.

В управлінні Слідчого комітету запевнили, що "після доправлення затриманого в установленому порядку для проведення слідчих дій, додатково буде повідомлено про процесуальні рішення по справі".

22 квітня Дмитра Галка перемістили у Столінський ізолятор тимчасового утримання.

За твердженнями його дружини, співробітники ізолятора не повідомляють мамі журналіста про причину його затримання та що з ним буде далі.

"В ОВД невеликого прикордонного містечка жінку просто відфутболюють, запропонували навіть звернутися до ментівської прес-служби. Єдине, про що вона змогла дізнатися, що він досі у них", - наголосила дружина затриманого Дмитра Галка.

У листопаді 2017 року син Дмитра Галка Ян святкував свій день народження. Під час святкування у квартирі був і Дмитро Галко.

Тоді в квартиру приїхав дільничний. За словами правоохоронців, хтось викликав дільничного через голосну музику. Коли він прибув на місце, у нього з Дмитром Галком нібито сталася сутичка. Після цього до квартири вже приїхав ОМОН.

Сам журналіст заперечує сутичку з міліціонером. Крім того, за твердженнями "Білоруського партизану", Галка вже адміністративно покарали за цей інцидент.

У коментарі Kyiv Post, Галко раніше заявляв, що поліцейський рейд пов’язаний із його професійною діяльністю.

У його квартирі знаходився сервер опозиційного видання "Білоруський партизан", заснованого Павлом Шереметом.

Сам Галко раніше працював у ньому журналістом та редактором. Крім того, там працює його колишня дружина.

Галко звільнився з "Білоруського партизана" у 2017 році, заявляючи, що причиною для цього стало придушення білоруською владою незалежних ЗМІ.

Після інциденту він із сином поїхав в Маріуполь, де живе його дружина. Син Ян вже повернувся назад у Білорусь, а Дмитро хотів поїхати у Мінськ, щоб побачитися із сином.

З 2014 року він жив поперемінно у Мінську та Маріуполі.

Українська правда
Теми: БілорусьЗМІсвобода словаарешт
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