У Білорусі арештували українсько-білоруського журналіста
У Білорусі арештували українсько-білоруського журналіста Дмитра Галка після перетину ним кордону країни.
Про це повідомила його дружина Юлія Гаркуша у Facebook 22 квітня.
"Дмитро Галко таки поїхав в Мінськ, наче розрулити питання із податковою, та звісно ж, побачити сина. Але до Мінська він не доїхав, його таки заарештували", - написала вона.
За її словами, Дмитра Галка затримали у Брестській області у Білорусі, коли він їхав зі Львова.
Білоруські урядовці підтвердили арешт журналіста.
"Радянським районним відділом Слідчого комітету ведеться кримінальна справа по звинуваченню 38-річного чоловіка у скоєнні злочину, передбаченого ст. 364 КК (Насильство щодо співробітника органів внутрішніх справ)", - йдеться у коментарі ЗМІ управління Слідчого комітету по Мінську.
Йому загрожує до шести років ув’язнення.
За твердженнями відомства з посиланням на білоруське МВС, затриманий журналіст був у розшуку.
В управлінні Слідчого комітету запевнили, що після "після доправлення затриманого в установленому порядку для проведення слідчих дій, додатково буде повідомлено про процесуальні рішення по справі".
22 квітня Дмитра Галка перемістили у Столінський ізолятор тимчасового утримання.
За твердженнями його дружини, співробітники ізолятора не повідомляють мамі журналіста про причину його затримання та що з ним буде далі.
"В ОВД невеликого прикордонного містечка жінку просто відфутболюють, запропонували навіть звернутися до ментівської прес-служби. Єдине, про що вона змогла дізнатися, що він досі у них", - наголосила дружина затриманого Дмитра Галка.
У листопаді 2017 року син Дмитра Галка Ян святкував свій день народження. Під час святкування у квартирі був і Дмитро Галко.
Тоді в квартиру приїхав дільничний. За словами правоохоронців, хтось викликав дільничного через голосну музику. Коли він прибув на місце, у нього з Дмитром Галком нібито сталася сутичка. Після цього до квартири вже приїхав ОМОН.
Сам журналіст заперечує сутичку з міліціонером. Крім того, за твердженнями "Білоруського партизану", Галка вже адміністративно наказали за цей інцидент.
У коментарі Kyiv Post, Галко раніше заявляв, що поліцейський рейд пов’язаний із його професійною діяльністю.
У його квартирі знаходився сервер опозиційного видання "Білоруський партизан", заснованого Павлом Шереметом.
Сам Галко раніше працював у ньому журналістом та редактором. Крім того, там працює його колишня дружина.
Галко звільнився з "Білоруського партизана" у 2017 році, заявляючи, що причиною для цього стало придушення білоруською владою незалежних ЗМІ.
Після інциденту він із сином поїхав в Маріуполь, де живе його дружина. Син Ян вже повернувся назад у Білорусь, а Дмитро хотів поїхати у Мінськ, щоб початися із сином.
З 2014 року він жив поперемінно у Мінську та Маріуполі.