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В Беларуси арестовали украинского-белорусского журналиста

Вторник, 24 апреля 2018, 19:26

В Беларуси арестовали украинского-белорусского журналиста Дмитрия Галко после пересечения им границы страны.

Об этом сообщила его жена Юлия Гаркуша в Facebook 22 апреля.

"Дмитрий Галко таки поехал в Минск, вроде как разрулить вопрос с налоговой, и конечно же, увидеть сына. Но в Минск он не доехал, его же арестовали", - написала она.

 

По ее словам, Дмитрия Галко задержали в Брестской области в Беларуси, когда он ехал из Львова.

Белорусские чиновники подтвердили арест журналиста.

"Советским районным отделом Следственного комитета ведется уголовное дело по обвинению 38-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел)", - говорится в комментарии СМИ управления Следственного комитета по Минску.

Ему грозит до шести лет заключения.

По утверждениям ведомства со ссылкой на белорусское МВД, задержанный журналист был в розыске.

В управлении Следственного комитета заверили, что "после доставления задержанного в установленном порядке для проведения следственных действий, дополнительно будет сообщено о процессуальных решениях по делу".

22 апреля Дмитрия Галко переместили в Столинский изолятор временного содержания.

По утверждениям его жены, сотрудники изолятора не сообщают маме журналиста о причине его задержания и что с ним будет дальше.

"В ОВД небольшого приграничного городка женщину просто отфутболивают, предложили даже обратиться в ментовские пресс-службы. Единственное, о чем она смогла узнать, что он до сих пор у них", - отметила супруга задержанного Дмитрия Галко.

В ноябре 2017 сын Дмитрия Галко Ян праздновал свой день рождения. Во время празднования в квартире был и Дмитрий Галко.

Тогда в квартиру приехал участковый. По словам правоохранителей, кто-то вызвал участкового из-за громкой музыки. Когда он прибыл на место, у него с Дмитрием Галко якобы произошло столкновение. После этого в квартиру уже приехал ОМОН.

Сам журналист отрицает схватку с милиционером. Кроме того, по утверждениям "Белорусского партизана", Галко уже административно наказали за этот инцидент.

В комментарии Kyiv Post, Галко ранее заявлял, что полицейский рейд связан с его профессиональной деятельностью.

В его квартире находился сервер оппозиционного издания "Белорусский партизан", основанного Павлом Шереметом.

Сам Галко ранее работал в нем журналистом и редактором. Кроме того, там работает его бывшая жена.

Галко уволился из "Белорусского партизана" в 2017 году, заявляя, что причиной для этого стало подавление белорусскими властями независимых СМИ.

После инцидента он с сыном уехал в Мариуполь, где живет его жена. Сын Ян уже вернулся в Беларусь, а Дмитрий хотел поехать в Минск, чтобы повидаться с сыном.

С 2014 года он жил попеременно в Минске и Мариуполе.

Украинская правда

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Темы: БеларусьСМИсвобода словаарест
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