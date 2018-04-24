Лідер вірменської опозиції Пашинян заявив, що готовий стати прем'єром
Лідер вірменської опозиції, депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий стати прем'єром, якщо народ "покладе на нього відповідальність".
Про це заявив Пашинян на прес-конференції для іноземних ЗМІ, повідомляє "Интерфакс".
"Є велика ймовірність, що так і станеться", - сказав Пашинян.
За його словами, прем'єром має стати кандидат народу.
"Ми зробимо дуже просто - запитаємо на мітингу у народу. Народ висуне свого кандидата. І ми готові говорити з усіма для мирного завершення розпочатого нами процесу без потрясінь", - розповів Пашинян.
Він додав, що тимчасово виконуючий обов'язки прем'єра Карен Карапетян не може очолити новий уряд Вірменії.
"Не може… Ми не йдемо на переговори з Карапетяном, ми йдемо реалізовувати свої вимоги. Ера правління Республіканської партії закінчилася. Будь-які спроби її регенерувати не приведуть ні до чого хорошого", - наголосив він.
Водночас Пашинян запевнив, що не буде переслідувати Сержа Саргсяна, який погодився піти у відставку.
Пашинян додав, що вибори нового прем'єра Вірменії повинні відбутися протягом одного або двох місяців, також в найкоротші терміни пройдуть позачергові вибори в парламент.
Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.