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Лідер вірменської опозиції Пашинян заявив, що готовий стати прем'єром

Вівторок, 24 квітня 2018, 23:14

Лідер вірменської опозиції, депутат парламенту Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий стати прем'єром, якщо народ "покладе на нього відповідальність".

Про це заявив Пашинян на прес-конференції для іноземних ЗМІ, повідомляє "Интерфакс".

"Є велика ймовірність, що так і станеться", - сказав Пашинян.

За його словами, прем'єром має стати кандидат народу.

"Ми зробимо дуже просто - запитаємо на мітингу у народу. Народ висуне свого кандидата. І ми готові говорити з усіма для мирного завершення розпочатого нами процесу без потрясінь", - розповів Пашинян.

Він додав, що тимчасово виконуючий обов'язки прем'єра Карен Карапетян не може очолити новий уряд Вірменії.

"Не може… Ми не йдемо на переговори з Карапетяном, ми йдемо реалізовувати свої вимоги. Ера правління Республіканської партії закінчилася. Будь-які спроби її регенерувати не приведуть ні до чого хорошого", - наголосив він.

Водночас Пашинян запевнив, що не буде переслідувати Сержа Саргсяна, який погодився піти у відставку.

Пашинян додав, що вибори нового прем'єра Вірменії повинні відбутися протягом одного або двох місяців, також в найкоротші терміни пройдуть позачергові вибори в парламент.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Теми: Вірменія
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