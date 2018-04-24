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Лидер армянской оппозиции Пашинян заявил, что готов стать премьером

Вторник, 24 апреля 2018, 23:14

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером, если народ "положит на него ответственность".

Об этом Пашинян  заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ, сообщает "Интерфакс".

"Есть большая вероятность, что так и произойдет", - сказал Пашинян.

По его словам, премьером должен стать кандидат народа.

"Мы сделаем очень просто - спросим на митинге у народа. Народ выдвинет своего кандидата. И мы готовы говорить со всеми для мирного завершения начатого нами процесса без потрясений", - рассказал Пашинян.

Он добавил, что временно исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян не может возглавить новое правительство Армении.

"Не может ... Мы не идем на переговоры с Карапетяном, мы идем реализовывать свои требования. Эра правления Республиканской партии закончилась. Любые попытки ее регенерировать не приведут ни к чему хорошему", - подчеркнул он.

В то же время Пашинян заверил, что не будет преследовать Сержа Саргсяна, который согласился уйти в отставку.

Пашинян отметил, что выборы нового премьера Армении должны состояться в течение одного или двух месяцев, также в кратчайшие сроки пройдут внеочередные выборы в парламент.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этом посту он пробыл менее недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Темы: Армения
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