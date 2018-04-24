Лидер армянской оппозиции Пашинян заявил, что готов стать премьером
Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером, если народ "положит на него ответственность".
Об этом Пашинян заявил на пресс-конференции для иностранных СМИ, сообщает "Интерфакс".
"Есть большая вероятность, что так и произойдет", - сказал Пашинян.
По его словам, премьером должен стать кандидат народа.
"Мы сделаем очень просто - спросим на митинге у народа. Народ выдвинет своего кандидата. И мы готовы говорить со всеми для мирного завершения начатого нами процесса без потрясений", - рассказал Пашинян.
Он добавил, что временно исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян не может возглавить новое правительство Армении.
"Не может ... Мы не идем на переговоры с Карапетяном, мы идем реализовывать свои требования. Эра правления Республиканской партии закончилась. Любые попытки ее регенерировать не приведут ни к чему хорошему", - подчеркнул он.
В то же время Пашинян заверил, что не будет преследовать Сержа Саргсяна, который согласился уйти в отставку.
Пашинян отметил, что выборы нового премьера Армении должны состояться в течение одного или двух месяцев, также в кратчайшие сроки пройдут внеочередные выборы в парламент.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этом посту он пробыл менее недели после избрания в парламенте 17 апреля.