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Австрійському політику заборонили в'їзд в Україну через відвідування анексованого Криму

Середа, 25 квітня 2018, 00:17

Україна заборонила в'їзд на територію країни віце-бургомістру австрійського міста Лінц Детлефу Віммеру, який незаконно перетнув державний кордон під час відвідування анексованого Криму.

Про це повідомляє видання Neues Volksblatt з посиланням на посла України в Австрії Олександра Щербу.

"Незважаючи на численні звернення посольства, віце-бургомістр Детлеф Віммер демонстративно порушував український суверенітет і брав участь у заходах окупаційної влади у Криму. Прийшов час повідомити: цей чоловік отримав те, що заслужив: заборону в'їзду до України", - заявив Щерба в інтерв'ю Neues Volksblatt.

"Заборона перешкоджає Віммеру у виконанні ним його посадових обов'язків, оскільки той відповідає в міському сенаті за тему міст-побратимів, одним з 19 міст-побратимів Лінца є українське місто Запоріжжя.

Незабаром там має пройти міжнародний конгрес, на який представники Лінца вже були запрошені, але тепер Віммер поїхати туди не може", - пише видання з посиланням на українського посла.

"Уряд України саме ріже себе по живому, якщо заважає міжміському партнерству", - прокоментував заборону Віммер.

Також він заявив, що буде більше співпрацювати з іншими партнерами, зокрема, в Росії та Китаї.

Як повідомлялося, Детлеф Віммер відвідав Ялтинський міжнародний економічний форум, який пройшов в анексованому Криму 19-21 квітня.

Він виступив з промовою, у якій закликав відмовитися від санкцій проти Росії.

Відповідно до українського законодавства, в разі порушення іноземцями правил перетину адмінкордону з АР Крим в'їзд в Україну їм не дозволяється, і ухвалюється рішення про заборону в'їзду в Україну.

Крім того, порушення порядку в'їзду до тимчасово окупованої АР Крим через закриті урядом України пункти пропуску передбачає кримінальну або адміністративну відповідальність залежно від обставин.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяАвстріяРосія
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