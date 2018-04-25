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Австрийском политику запретили въезд в Украину из-за посещения аннексированного Крыма

Среда, 25 апреля 2018, 00:17

Украина запретила въезд на территорию страны вице-бургомистру австрийского города Линц Детлефу Виммеру, который незаконно пересек государственную границу во время посещения аннексированного Крыма.

Об этом сообщает издание Neues Volksblatt со ссылкой на посла Украины в Австрии Александра Щербу.

"Несмотря на многочисленные обращения посольства, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях оккупационных властей в Крыму. Пришло время сообщить: этот человек получил то, что заслужил: запрет въезда в Украину", - заявил Щерба в интервью Neues Volksblatt.

"Запрет препятствует Виммеру в выполнении им его должностных обязанностей, поскольку тот отвечает в городском сенате за тему городов-побратимов, одним из 19 городов-побратимов Линца является украинский город Запорожье.

Вскоре там должен пройти международный конгресс, на который представители Линца уже были приглашены, но теперь Виммер поехать туда не может", - пишет издание со ссылкой на украинского посла.

"Правительство Украины само режет себя по живому, если мешает межгородскому партнерству", - прокомментировал запрет Виммер.

Также он заявил, что будет больше сотрудничать с другими партнерами, в частности, в России и Китае.

Как сообщалось, Детлеф Виммер посетил Ялтинский международный экономический форум, который прошел в анексированном Крыму 19-21 апреля.

Он выступил с речью, в которой призвал отказаться от санкций против России.

Согласно украинскому законодательству, в случае нарушения иностранцами правил пересечения админграницы с АР Крым въезд в Украину им не разрешается и принимается решение о запрете въезда в Украину.

Кроме того, нарушение порядка въезда во временно оккупированную АР Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска предусматривает уголовную или административную ответственность в зависимости от обстоятельств.

Темы: КрыманнексияАвстрияРосcия
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