Канада у НАТО підтвердить підтримку України - МЗС

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Середа, 25 квітня 2018, 02:40

Під час участі у саміті глав МЗС країн-членів НАТО Христя Фріланд підтвердить підтримку України.

Про це заявили у МЗС Канади, передає "Укрінформ".

"Міністр підтвердить непорушну підтримку Канадою України і використає можливість обговорити із партнерами роботу НАТО, зокрема, щодо політичної ролі та зусиль із розбудови оборонних можливостей у Іраку чи Західних Балканах", - підкреслили у міністерстві.

Христя Фріланд також порушить тему безвідповідальної поведінки Росії.

"Міністр Фріланд та її колеги обговорять питання, що стосуються трансатлантичної безпеки, у тому числі координовану міжнародну відповідь на безвідповідальні дії Росії й роль НАТО у підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку", - додали у відомстві.

"Упродовж усього саміту міністр наголошуватиме на лідерській ролі Канади у Альянсі, у тому числі її очільництві в багатонаціональній бойовій групі НАТО у Латвії", - йдеться у заяві.

Саміт міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться у Брюсселі 27 квітня.

Теми: Канада НАТО Україна
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