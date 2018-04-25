Канада у НАТО підтвердить підтримку України - МЗС
Під час участі у саміті глав МЗС країн-членів НАТО Христя Фріланд підтвердить підтримку України.
Про це заявили у МЗС Канади, передає "Укрінформ".
"Міністр підтвердить непорушну підтримку Канадою України і використає можливість обговорити із партнерами роботу НАТО, зокрема, щодо політичної ролі та зусиль із розбудови оборонних можливостей у Іраку чи Західних Балканах", - підкреслили у міністерстві.
Христя Фріланд також порушить тему безвідповідальної поведінки Росії.
"Міністр Фріланд та її колеги обговорять питання, що стосуються трансатлантичної безпеки, у тому числі координовану міжнародну відповідь на безвідповідальні дії Росії й роль НАТО у підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку", - додали у відомстві.
"Упродовж усього саміту міністр наголошуватиме на лідерській ролі Канади у Альянсі, у тому числі її очільництві в багатонаціональній бойовій групі НАТО у Латвії", - йдеться у заяві.
Саміт міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться у Брюсселі 27 квітня.