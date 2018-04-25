Канада в НАТО подтвердит поддержку Украины - МИД

Во время участия в саммите глав МИД стран-членов НАТО Фриланд подтвердит поддержку Украины.

Об этом заявили в МИД Канады, передает "Укринформ".

"Министр подтвердит незыблемую поддержку Канадой Украины и использует возможность обсудить с партнерами работу НАТО, в частности, относительно политической роли и усилий по развитию оборонных возможностей в Ираке или Западных Балканах", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что Христя Фриланд также поднимет тему безответственного поведения России.

"Министр Фриланд и ее коллеги обсудят вопросы, касающиеся трансатлантической безопасности, в том числе скоординированный международный ответ на безответственные действия России и роль НАТО в поддержке основанного на правилах международного порядка", - отметили в МИД.

"В течение всего саммита министр будет настаивать на лидерской роли Канады в Альянсе, в том числе ее лидерстве в многонациональной боевой группе НАТО в Латвии", - говорится в заявлении.

Саммит министров иностранных дел стран НАТО состоится в Брюсселе 27 апреля