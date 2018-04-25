У Херсоні вбили відомого бізнесмена - ЗМІ

Увечері, 24 квітня, у Дніпровському районі Херсона застрелили чоловіка, ще один - отримав поранення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсона.

Місцеве видання "Мост" з посиланням на джерело у поліції інформує, що убитий - відомий у місті бізнесмен Ігор Пащенко, а поранений - його охоронець.

"О 19:25 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував житель обласного центру. Чоловік розповів, що 5 хвилин тому невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у 49-річного сусіда заявника та його знайомого.

В результаті події один чоловік від отриманих вогнепальних поранень загинув на місці події, другого постраждалого доставили до лікарні. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Дніпровського відділення поліції", - заявили у поліції.

фото - Нацполіція

За попередніми даними, невідомий злочинець кілька разів вистрілив із пістолета, після чого втік. У місті ввели поліцейський оперативний план Сирена.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи.

Ігор Пащенко фото - "Мост"

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо, якого заарештовували у Домініканській республіці за підозрою у скоєнні викрадення, звинувачував брата Пащенка Дениса у власному викраденні.

Після цього частина об'єктів, які фактично належали Сальдо, були переоформлені на Ігоря Пащенка. Нещодавно екс-мер повернув собі один з таких об'єктів і нібито силовим шляхом захопив його. Пащенко намагався повернути актив через суд і стверджував, що купив об'єкт у Сальдо законно.