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В Херсоне убили известного бизнесмена - СМИ

Среда, 25 апреля 2018, 04:12
В Херсоне убили известного бизнесмена - СМИ

Вечером, 24 апреля, в Днепровском районе Херсона застрелили мужчину, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсона.

Местное издание "Мост" со ссылкой на источник в полиции сообщает, что убитый - известный в городе бизнесмен Игорь Пащенко, а ранен - ​​его охранник.

"В 19:25 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого.

В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу", - заявили в полиции.

 
 
 
 
Все фото - Нацполиция

По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе ввели полицейский оперативный план Сирена.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Игорь Пащенко
Игорь Пащенко
Фото - "Мост"

Экс-мер Херсона Владимир Сальдо, которого арестовывали в Доминиканской республике о подозрению в совершении похищения, обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении

После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко. Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Пащенко пытался вернуть актив через суд и утверждал, что купил объект в Сальдо законно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьубийство
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