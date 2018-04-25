"Репортери без кордонів": Україна покращила позицію у рейтингу свободи ЗМІ

У щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2018 рік міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" Україна посіла 101 місце серед 180 країн світу.

Про це повідомляє DW.com.

Порівняно із минулорічним рейтингом, Україна піднялась на одну позицію, набравши 31,16 бала. У 2017 році стан свободи слова в країні оцінили в 33,19 бала.

Кожна країна у рейтингу отримує підсумковий бал за шкалою від 0 до 100: чим вищим він є, тим гіршою, на думку організації, є ситуація зі свободою слова у світі.

Показники розраховуються на основі низки параметрів, зокрема, умов роботи журналістів та самоцензури, правового захисту та інституційної прозорості, різноманітності медіа та їхньої незалежності.

Рейтинг очолює Норвегія, а останню сходинку посідає Північна Корея. До десятки країн, де ситуація зі свободою слова експертами організації оцінюється високо, увійшли також Швеція (2), Нідерланди (3), Фінляндія (4), Швейцарія (5), Ямайка (6), Бельгія (7), Нова Зеландія (8), Данія (9) і Коста-Рика (10).

В організації наголосили на різкому погіршенні ситуації зі свободою преси у Європі.

"У низці європейських країн почастішали випадки цькування представників ЗМІ з боку урядів та провідних політиків", - йдеться у звіті.

Серед п'яти країн світу, чиї позиції в рейтингу погіршились найбільше, чотири країни представляють Європу: Мальта (65 місце, мінус 18 позицій), Чехія (34 місце, -11 позицій) та Словаччина (27 місце, -10 позицій), які є членами ЄС, а також Сербія (76 місце, -10 позицій).

"Впливові політики у цих країнах дозволяють собі ворожі висловлювання та образи на адресу журналістів, а також подають на них до суду. Частково у цих країнах свобода слова обмежується також власниками ЗМІ", - зазначили в організації.

"У таких країнах, як США (45 місце, - 2 позиції), Індія (138) та Філіппіни (133), високопоставлені політики, включаючи керівників держав, оголошують критичних до них журналістів зрадниками.

Позиція Сполучених Штатів у рейтингу після приходу до влади президента Трампа продовжує падати другий рік поспіль", - підкреслили у "Репортерах без кордонів".

"У Туреччині (157) та Єгипті (161) "медіафобія" стала настільки вираженою, що журналістів регулярно обвинувачують у тероризмі, а нелояльних до влади представників ЗМІ безпідставно ув'язнюють", - пояснюють правозахисники.

Крім цього, наголошуэться на посиленні тиску на незалежні ЗМІ та державної пропаганди в РФ (148), посиленні цензури в Китаї (176) та тиску на ЗМІ у Польщі (58).

Найнебезпечнішою країною світу для роботи журналістів була визнана охоплена війною Сирія, де торік 13 журналістів були вбиті через свою професійну діяльність.