"Репортеры без границ": Украина улучшила позицию в рейтинге свободы СМИ

В ежегодном индексе свободы СМИ в мире по состоянию на 2018 год международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Украина заняла 101 место среди 180 стран мира.

Об этом сообщает DW.com.

По сравнению с прошлогодним рейтингом, Украина поднялась на одну позицию, набрав 31,16 балла. В 2017 году состояние свободы слова в стране оценили в 33,19 балла.

Каждая страна в рейтинге получает итоговый балл по шкале от 0 до 100: чем выше он, тем хуже, по мнению организации, ситуация со свободой слова в мире.

Показатели рассчитываются на основе ряда параметров, в частности, условий работы журналистов и самоцензуры, правовой защиты и институциональной прозрачности, разнообразия медиа и их независимости.

Рейтинг возглавляет Норвегия, а последнее место занимает Северная Корея. В десятку стран, где ситуация со свободой слова экспертами оценивается высоко, вошли также Швеция (2), Нидерланды (3), Финляндия (4), Швейцария (5), Ямайка (6), Бельгия (7), Новая Зеландия (8), Дания (9) и Коста-Рика (10).

В организации отметили резкое ухудшение ситуации со свободой прессы в Европе.

"В ряде европейских стран участились случаи травли представителей СМИ со стороны правительств и ведущих политиков", - говорится в отчете.

Среди пяти стран мира, чьи позиции в рейтинге ухудшились больше всего, четыре страны представляют Европу: Мальта (65 место, минус 18 позиций), Чехия (34 место, -11 позиций) и Словакия (27 место, -10 позиций), которые являются членами ЕС, а также Сербия (76 место, -10 позиций).

"Влиятельные политики в этих странах позволяют себе враждебные высказывания и оскорбления в адрес журналистов, а также подают на них в суд. Частично в этих странах свобода слова ограничивается также владельцами СМИ", - подчеркнули в организации.

"В таких странах, как США (45 место - 2 позиции), Индия (138) и Филиппины (133), высокопоставленные политики, включая глав государств, объявляют критических к ним журналистов предателями.

Позиция Соединенных Штатов в рейтинге после прихода к власти президента Трампа продолжает падать второй год подряд", - заявили в "Репортерах без границ".

"В Турции (157) и Египте (161) "медиафобия" стала настолько выраженной, что журналистов регулярно обвиняют в терроризме, а нелояльных к власти представителей СМИ безосновательно арестовывают", - объясняют правозащитники.

Кроме этого, отмечается усиление давления на независимые СМИ и государственной пропаганды в РФ (148), усилении цензуры в Китае (176) и давления на СМИ в Польше (58).

Самой опасной страной мира для работы журналистов была признана охвачена войной Сирия, где в прошлом году 13 журналистов были убиты из-за своей профессиональной деятельности.