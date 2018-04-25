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У Макіївці прогримів вибух біля "поліції" – медіа

Середа, 25 квітня 2018, 08:49

У підконтрольній угрупованню "ДНР" Макіївці біля будівлі "поліції" увечері 24 квітня прогримів вибух.

Про це повідомляє Telegram-канал "ВМакеевке" з посиланням на блоги місцевих жителів.

"Макіївка, Бажанова, приблизно о 20:30 прогримів потужний вибух біля магазину "Етюд". Невідомі підірвали відділок поліції, було закладено заряд під вікном дільничного!", – йдеться в повідомленні.



"Повилітали вікна, нібито без постраждалих", – додається у ньому.

Сайт "Новости Донбасса" публікує фотографії з місця подій.

 
 
 

Сепаратистський ресурс ДАН про вибух у Макіївці поки не повідомляє.

"Українська правда" в Threads

Теми: МакіївкаДонецька областьДонбасвибух
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