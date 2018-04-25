В Макеевке прогремел взрыв возле "полиции" – медиа

В подконтрольной группировке "ДНР" Макеевке у здания "полиции" вечером 24 апреля прогремел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВМакеевке" со ссылкой на блоги местных жителей.



"Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина "Этюд" Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового!", – говорится в сообщении.

"Повылетали стекла, вроде без пострадавших", – добавляется в нем.

Сайт "Новости Донбасса" публикует фотографии с места событий.

Сепаратистский ресурс ДАН о взрыве в Макеевке пока не сообщает.