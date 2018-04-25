У Вірменії поновилися акції протесту

У Вірменії відновилися акції протесту, очолювані опозиційним лідером Ніколом Пашиняном.

Як повідомляють вірменські ЗМІ, демонстранти почали збиратися на Площі Республіки в Єревані.

Попри відставку прем’єр-міністра Сержа Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані. Вони домагаються дострокових виборів та усунення партії влади.

Напередодні стало відомо, що заплановані на середу переговори між тимчасовим в.о. глави уряду Кареном Карапетяном і опозиційним лідером Ніколом Пашиняном не відбудуться. Як повідомляє "Радио Азатутюн", Пашинян закликав прихильників зібратися на площі Республіки в Єревані для того, щоб закріпити перемогу "оксамитової народної революції".

Правляча партія і опозиція по-різному пояснюють зрив переговорів. Карапетян заявив, що Пашинян в односторонньому порядку висунув нові вимоги. Пашинян стверджує, що у партії влади "хочуть використати відставку Сержа Саргсяна для збереження влади", повідомляє News.am.

"Є всі підстави припускати, що Республіканська партія Вірменії намагається використовувати ейфорію суспільства в зв'язку з відставкою Сержа Саргсяна з метою збереження влади. Республіканська партія не може залишатися при владі. Народ переміг, і перемога повинна бути закріплена", - заявив Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів.

Європейська правда