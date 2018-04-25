В Армении возобновились акции протеста, возглавляемые оппозиционным лидером Николом Пашиняном.

Как сообщают армянские СМИ, демонстранты начали собираться на площади Республики в Ереване.

Несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, протестующие утверждают, что их требования не выполнены. Они добиваются досрочных выборов и устранения партии власти.

Накануне стало известно, что запланированные на среду переговоры между временным и.о. главы правительства Кареном Карапетяном и оппозиционным лидером Николом Пашиняном не состоятся. Как сообщает "Радио Азатутюн", Пашинян призвал сторонников собраться на площади Республики в Ереване, чтобы закрепить победу "бархатной народной революции".

Правящая партия и оппозиция по-разному объясняют срыв переговоров. Карапетян заявил, что Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования. Пашинян утверждает, что в партии власти "хотят использовать отставку Сержа Саргсяна для сохранения власти", сообщает News.am.

"Есть все основания предполагать, что Республиканская партия Армении пытается использовать эйфорию общества в связи с отставкой Сержа Саргсяна для сохранения власти. РПА не может оставаться у власти. Народ победил, и победа должна быть закреплена", - заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян на фоне многодневных акций протеста оппозиции в Ереване подал в отставку. На этой должности он пробыл меньше недели после избрания в парламенте 17 апреля.

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал бывший топ-менеджер "Газпрома" Карен Карапетян, занимавший в правительстве Саргсяна должность первого вице-премьера.

Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов.

Европейская правда