В штабі АТО уточнили стан 11 поранених бійців
Протягом доби 24 квітня бойовики окупаційних адміністрацій РФ значно активізувалися на лінії фронту, активно застосовуючи артилерію та міномети заборонених Мінськими угодами калібрів.
Про це розповів на брифінгу в середу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Максим Праута.
Загалом, за даними штабу, протягом минулої доби було зафіксовано 69 прицільних обстрілів наших оборонних позицій з боку російсько-окупаційних військ.
При цьому бойовики здійснили по наших захисниках 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили понад 260 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.
Застосовуючи дозволене Мінськими угодами штатне піхотне озброєння, українські військовослужбовці понад 30 разів відкривали вогонь у відповідь з метою збереження життя та здоров’я особового складу.
"Внаслідок ворожих обстрілів поранено 7 наших військовослужбовців, ще двоє отримали бойове травмування. Окрім цього, під час проведення заходів інженерного забезпечення, внаслідок підривів на невідомих вибухових пристроях двоє військових отримали поранення", – сказав Праута.
За словами полковника, всіх постраждалих доставлено до медичних закладів.
"Стан здоров’я двох військових – важкий, трьох – середньої важкості, інших шести захисників – задовільний", – додав він.