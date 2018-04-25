В штабі АТО уточнили стан 11 поранених бійців

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Середа, 25 квітня 2018, 12:47

Протягом доби 24 квітня бойовики окупаційних адміністрацій РФ значно активізувалися на лінії фронту, активно застосовуючи артилерію та міномети заборонених Мінськими угодами калібрів.

Про це розповів на брифінгу в середу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Максим Праута.

Загалом, за даними штабу, протягом минулої доби було зафіксовано 69 прицільних обстрілів наших оборонних позицій з боку російсько-окупаційних військ.

При цьому бойовики здійснили по наших захисниках 20 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили понад 260 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

Застосовуючи дозволене Мінськими угодами штатне піхотне озброєння, українські військовослужбовці понад 30 разів відкривали вогонь у відповідь з метою збереження життя та здоров’я особового складу.

"Внаслідок ворожих обстрілів поранено 7 наших військовослужбовців, ще двоє отримали бойове травмування. Окрім цього, під час проведення заходів інженерного забезпечення, внаслідок підривів на невідомих вибухових пристроях двоє військових отримали поранення", – сказав Праута.

За словами полковника, всіх постраждалих доставлено до медичних закладів.

"Стан здоров’я двох військових – важкий, трьох – середньої важкості, інших шести захисників – задовільний", – додав він.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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