В штабе АТО уточнили состояние 11 раненых бойцов

В течение суток 24 апреля боевики оккупационных администраций РФ значительно активизировались на линии фронта, активно применяя артиллерию и минометы запрещенных Минскими соглашениями калибров.



Об этом рассказал на брифинге в среду спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Максим Праута.



Всего, по данным штаба, за прошедшие сутки было зафиксировано 69 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск.



При этом боевики совершили по нашим защитникам 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили более 260 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.



Применяя разрешенное Минским соглашениями штатное пехотное вооружение, украинские военнослужащие более 30 раз открывали огонь с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.



"В результате вражеских обстрелов ранены 7 наших военнослужащих, еще двое получили боевые травмы. Кроме этого, во время проведения мероприятий инженерного обеспечения, в результате подрывов на неизвестных взрывных устройствах двое военных получили ранения", - сказал Праута.



По словам полковника, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.



"Состояние здоровья двух военных - тяжелое, трех - средней тяжести, остальных шести защитников - удовлетворительное", - добавил он.