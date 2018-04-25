В штабе АТО уточнили состояние 11 раненых бойцов

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Среда, 25 апреля 2018, 12:47

В течение суток 24 апреля боевики оккупационных администраций РФ значительно активизировались на линии фронта, активно применяя артиллерию и минометы запрещенных Минскими соглашениями калибров.

Об этом рассказал на брифинге в среду спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Максим Праута.

Всего, по данным штаба, за прошедшие сутки было зафиксировано 69 прицельных обстрелов наших оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск.

При этом боевики совершили по нашим защитникам 20 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм и выпустили более 260 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

Применяя разрешенное Минским соглашениями штатное пехотное вооружение, украинские военнослужащие более 30 раз открывали огонь с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.

"В результате вражеских обстрелов ранены 7 наших военнослужащих, еще двое получили боевые травмы. Кроме этого, во время проведения мероприятий инженерного обеспечения, в результате подрывов на неизвестных взрывных устройствах двое военных получили ранения", - сказал Праута.

По словам полковника, всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

"Состояние здоровья двух военных - тяжелое, трех - средней тяжести, остальных шести защитников - удовлетворительное", - добавил он.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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