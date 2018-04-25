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Князєв пояснив, чим займатиметься патрульна поліція Криму

Середа, 25 квітня 2018, 13:37

У Національній поліції оголосили набір до патрульної поліції автономної республіки Крим та Севастополя.

Про це повідомив на брифінгу 25 квітня в Києві глава Нацполіції Сергій Князєв.

"Поліцейські посилять превентивну роботу і будуть працюватимуть із громадянами на нашій території… Ми будемо захищати права кримчан і документувати усі злочини проти них, займатися міжнародною діяльністю", – сказав він.

Князєв пояснив, що до деокупації Криму, українські громадяни зможуть подавати заяви про злочин, в'їхавши з території анексованого півострова", – сказав він.

"Цей підрозділ обслуговуватиме не тільки жителів кримчан, а й усіх громадян, які перетинатимуть адмінкордон", – додав він.

"Такі заходи дозволять нам зачинити вхідні ворота для людей, які зрадили Україну. Вони не зможуть безперешкодно їздити по нашій землі, використовувати українські паспорти, при цьому займаючись відторгненням Криму від України", – сказав глава Нацполіції.

Він запевнив, що поліцейські матимуть усе необхідне обладнання, можливість доступу до баз Інтерполу, Європолу та внутрішніх баз держави України.

Правоохоронці перебуватимуть на території Херсонській області. З 14 травня поліцейські заступлять на пост поки на ротаційній основі (навчання набраних кандидатів триватиме приблизно 4-5 місяців) на трьох пунктах пропуску на адмінкордоні з Кримом.

За словами Князєва, стартово планують відібрати 60 поліцейських, однак ця цифра буде постійно збільшуватися.

Валентина Романенко, УП
Теми: поліціяКрим
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