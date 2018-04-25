Князев объяснил, чем будет заниматься патрульная полиция Крыма

В Национальной полиции объявили набор в патрульную полицию автономной республики Крым и Севастополя.



Об этом сообщил на брифинге 25 апреля в Киеве глава Нацполиции Сергей Князев.



"Полицейские усилят превентивную работу и будут работать с гражданами на нашей территории... Мы будем защищать права крымчан и документировать все преступления против них, заниматься международной деятельностью", – сказал он.



Князев пояснил, что до деоккупации Крыма, украинские граждане смогут подавать заявления о преступлении, въехав с территории аннексированного полуострова", – сказал он.



"Это подразделение будет обслуживать не только жителей крымчан, но и всех граждан, которые будут пересекать адмиграницу", - добавил он.



"Такие меры позволят нам закрыть входные ворота для людей, которые предали Украину. Они не смогут беспрепятственно ездить по нашей земле, использовать украинские паспорта, при этом занимаясь отторжением Крыма от Украины", – сказал глава Нацполиции.



Он заверил, что полицейские будут иметь всё необходимое оборудование, возможность доступа к базам Интерпола, Европола и внутренним базам государства Украина.



Правоохранители будут находиться на территории Херсонской области. С 14 мая полицейские заступят на пост пока на ротационной основе (обучение набранных кандидатов продлится примерно 4-5 месяцев) на трех пунктах пропуска на админгранице с Крымом.



По словам Князева, стартово планируют отобрать 60 полицейских, однако эта цифра будет постоянно увеличиваться.