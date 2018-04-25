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Суд закрив справу про п’яне водіння голови комісії прокурорів

Середа, 25 квітня 2018, 13:52

Калинівський райсуд Вінницької області закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталія Грушковського.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на постанову суду від 6 квітня.

У матеріалах суду зазначається, що, згідно з свідченнями патрульних поліцейських, Грушковський був затриманий 25 березня близько опівночі на автодорозі поблизу Вінниці. Поліцейські склали на нього адмінпротокол про керування автомобілем Toyata Camry у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці пояснили, що водій відмовився від проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння, тому вони склали протокол без цього.

 

У документі вказано, що "водій Грушковський В.Ю. керував автомобілем Toyota з ознаками алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння очей, поведінка не відповідає обстановці. Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку водій відмовився у присутності двох свідків".

Сам Грушковський заявив у суді, що не відмовлявся від проходження медогляду на стан алкогольного сп’яніння.

"Після складення протоколу про адміністративне правопорушення одразу ж самостійно проїхав до Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де пройшов медичне обстеження", – розповів Грушковський суду.

Він приніс до суду виписку з лікарні, у якій зазначено, що ознак алкогольного сп’яніння у нього не зафіксовано. Виписку Грушковський отримав о 2:30, тобто через одну годину після складення протоколу.

 
Віталій Грушковський

Суд дійшов висновку, що працівники поліції мали будь-що забезпечити проведення медогляду Грушковського. У разі його відмови проходити тест на місці затримання, патрульні повинні були відвезти його до медичного закладу.

Оскільки цього зроблено не було, суд вирішив, що протокол про адміністративне правопорушення складений з порушенням, тому братись до уваги не може.

Як результат суд постановив закрити відповідне провадження у справі.

За даними видання, Грушковський з січня 2016 року є прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області.

З 2017 року він також є головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратурасудскандал
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