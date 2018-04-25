Суд закрыл дело о пьяном вождении главы комиссии прокуроров

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Среда, 25 апреля 2018, 13:52

Калиновский райсуд Винницкой области закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности председателя Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталия Грушковского.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на постановление суда от 6 апреля.

В материалах суда говорится, что, согласно показаниям патрульных полицейских, Грушковский был задержан 25 марта около полуночи на автодороге вблизи Винницы. Полицейские составили на него админпротокол об управлении автомобилем Toyata Camry в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители объяснили, что водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, поэтому они составили протокол без этого.

 

В документе указано, что "водитель Грушковский В.Ю. управлял автомобилем Toyota с признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, покраснение глаз, поведение не соответствует обстановке. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей".

Сам Грушковский заявил в суде, что не отказывался от прохождения медосмотра на состояние алкогольного опьянения.

"После составления протокола об административном правонарушении сразу же самостоятельно проехал в Винницкую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где прошел медицинское обследование", - рассказал Грушковский суду.

Он принес в суд выписку из больницы, в которой указано, что признаков алкогольного опьянения у него не зафиксировано. Выписку Грушковський получил в 2:30, то есть через час после составления протокола.

 
Виталий Грушковский

Суд пришел к выводу, что работники полиции должны любой ценой обеспечить проведение медосмотра Грушковского. В случае его отказа проходить тест на месте задержания, патрульные должны были отвезти его в медицинское учреждение.

Поскольку этого сделано не было, суд решил, что протокол об административном правонарушении составлен с нарушением и учитываться не может.

В результате суд постановил закрыть соответствующее производство по делу.

По данным издания, Грушковский с января 2016 является прокурором отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при ведении предварительного расследования и по поддержанию гособвинения управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области.

С 2017 года он также является председателем Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Темы: прокуратура суд скандал
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