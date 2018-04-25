Суддю, який "заборонив Майдан", радять звільнити

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендує звільнити Богдана Саніна з посади судді Окружного адміністративного суду Києва.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Санін набрав 611 балів, передає "Радіо Свобода".

"Визнати суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Саніна Богдана Володимировича таким, що не відповідає займаній посаді", – вирішила ВККС.

"Рекомендувати Вищій раді правосуддя розглянути питання про звільнення з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва Саніна Богдана Володимировича", – ухвалила комісія.

30 листопада 2013 року, у день розгону студентів на майдані Незалежності в Києві, Санін за зверненням Київської міської держадміністрації заборонив мирні акції з 1 грудня 2013-го до 7 січня 2014 року.

Згодом він пояснював, що судді керуються не моральними чи політичними засадами, а законом.