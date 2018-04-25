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Судью, который "запретил Майдан", советуют уволить

Среда, 25 апреля 2018, 14:08
Судью, который запретил Майдан, советуют уволить

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендует уволить Богдана Санина с должности судьи Окружного административного суда Киева.

По результатам квалификационного оценивания Санин набрал 611 баллов, передает "Радио Свобода".

"Признать судью Окружного административного суда города Киева Санина Богдана Владимировича не соответствующим занимаемой должности", – решила ВККС.

"Рекомендовать Высшему совету правосудия рассмотреть вопрос об увольнении с должности судьи Окружного административного суда города Киева Санина Богдана Владимировича", – постановила комиссия.

30 ноября 2013 года, после разгона студентов на Площади Независимости в Киеве, Санин по обращению Киевской городской госадминистрации запретил мирные акции в центре столицы с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года.

Позже он объяснял, что судьи руководствуются не моральными или политическими принципами, а законом.

Темы: судМайдан
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