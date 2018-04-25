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Суд визнав мера Сум винним у корупції, але покарати не зміг

Середа, 25 квітня 2018, 14:54

Суд визнав мера Сум Олександра Лисенка винним у тому, що він незаконно збільшив собі премії удвічі, але відповідальності йому вдалось уникнути.

Про це повідомляє прес-служба Зарічного райсуду Сум.

Зазначається, що 25 квітня був завершений судовий розгляд щодо Лисенка.

Так, він був визнанний винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1 ст.172-7 КУпАП та ч.2 ст.172-7 КУпАП.

Зокрема, 22 лютого 2017 року він, на засіданні XXI сесії Сумської міської ради, проголосував за рішення підвищити собі граничний розмір премії із 150% до 300%.

Повідомляється, що у суді Лисенко заявив, що нібито використовував суми премій не на власні потреби, а як допомогу людям і своїм розпорядженням  призначав собі премії в залежності від того, чи була потреба у такій допомозі.

Суд зазначив, що навіть займаючись благодійною діяльністю як благодійник – він не мав права вирішувати ці питання за рахунок своїх повноважень, як мера.

Незважаючи на те, що він був визнаний винним у вчиненні порушень, пов'язаних з корупцією, Лисенко не поніс відповідальності, оскільки збігли строки для його покарання.

Повідомляється, що рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів.

Українська правда
Теми: Сумисудкорупція
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