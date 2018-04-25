Суд признал мэра Сум виновным в коррупции, но наказать не смог

Суд признал мэра Сум Александра Лысенко виновным в том, что он незаконно увеличил себе премии вдвое, но ответственности ему удалось избежать.

Об этом сообщает пресс-служба Заречного райсуда Сум.

Отмечается, что 25 апреля было завершено судебное разбирательство по Лысенко.

Так, он был признан виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч. 1 ст.172-7 КУоАП и ч.2 ст.172-7 КУоАП.

В частности, 22 февраля 2017 он на заседании XXI сессии Сумского городского совета, проголосовал за решение повысить себе предельный размер премии по 150% до 300%.

Сообщается, что в суде Лысенко заявил, что якобы использовал суммы премий не на собственные нужды, а как помощь людям и своим распоряжением назначал себе премии в зависимости от того, была ли необходимость в такой помощи.

Суд отметил, что даже занимаясь благотворительной деятельностью как благотворитель - он не имел права решать эти вопросы за счет своих полномочий, как мэра.

Несмотря на то, что он был признан виновным в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, Лысенко не понес ответственности, поскольку истекли сроки для его наказания.

Сообщается, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.