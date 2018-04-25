Слідчі перевірять напад на журналістів каналу "1+1" на Київщині

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо нападу на журналістів телеканалу "1+1" у Київській області.



Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури у середу.

Зазначається, що 21 квітня в Бориспільському районі, журналістам телеканалу "1+1", директор садового товариства перешкоджав проводити зйомку.

За вказаним фактом Бориспільський відділок поліції вніс відомості до єдиного обліку, водночас з'ясувалося, що відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не було внесено, а досудове розслідування не було розпочато.

Зважаючи на це, Бориспільська місцева прокуратура внесла відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171(перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України.

На даний час, процесуальний керівник, у порядку ст. 36 КПК України, дав вказівки слідчому.

Досудове розслідування триває. Особистий контроль здійснює керівництво місцевої прокуратури.