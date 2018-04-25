Следователи проверят нападение на журналистов канала "1+1" на Киевщине

1094 просмотра
Среда, 25 апреля 2018, 15:42

Прокуратура открыла уголовное производство относительно нападения на журналистов телеканала "1+1" в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

Отмечается, что 21 апреля в Бориспольском районе, журналистам телеканала "1+1", директор садового общества препятствовал проводить съемку.

По данному факту Бориспольский участок полиции внес сведения в единый учет. Однако выяснилось, что сведения о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований не были внесены, а досудебное расследование не было начато.

Учитывая это, Бориспольская местная прокуратура внесла сведения в реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

В настоящее время, процессуальный руководитель, в порядке ст. 36 УПК Украины, дал указания следователю.

Досудебное расследование продолжается. Личный контроль осуществляет руководство местной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: полиция прокуратура СМИ Киевская область
powered by lun.ua
По теме
Убийство бизнесмена в Херсоне: следствие рассматривает несколько версий 25 апреля 2018, 14:26
Князев объяснил, чем будет заниматься патрульная полиция Крыма 25 апреля 2018, 13:37
Киев накрыла волна самоубийств – полиция 25 апреля 2018, 10:56
Все новости
Главные новости
Суд окончательно отменил арест недвижимости сына Авакова
Стало известно, сколько будут платить семейным врачам за пациентов
Судью, который "запретил Майдан", советуют уволить
В Херсоне арестовали "доверенное лицо Путина". Адвокат говорит, она беременна
Все новости
Made in Ukraine

Украинские бренды, которые создают солнцезащитные очки

мнение

4 способа поддерживать здоровье домашних любимцев