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Следователи проверят нападение на журналистов канала "1+1" на Киевщине

Среда, 25 апреля 2018, 15:42

Прокуратура открыла уголовное производство относительно нападения на журналистов телеканала "1+1" в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

Отмечается, что 21 апреля в Бориспольском районе, журналистам телеканала "1+1", директор садового общества препятствовал проводить съемку.

По данному факту Бориспольский участок полиции внес сведения в единый учет. Однако выяснилось, что сведения о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований не были внесены, а досудебное расследование не было начато.

Учитывая это, Бориспольская местная прокуратура внесла сведения в реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

В настоящее время, процессуальный руководитель, в порядке ст. 36 УПК Украины, дал указания следователю.

Досудебное расследование продолжается. Личный контроль осуществляет руководство местной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: полицияпрокуратураСМИКиевская область
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