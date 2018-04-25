Следователи проверят нападение на журналистов канала "1+1" на Киевщине

Прокуратура открыла уголовное производство относительно нападения на журналистов телеканала "1+1" в Киевской области.



Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.



Отмечается, что 21 апреля в Бориспольском районе, журналистам телеканала "1+1", директор садового общества препятствовал проводить съемку.



По данному факту Бориспольский участок полиции внес сведения в единый учет. Однако выяснилось, что сведения о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований не были внесены, а досудебное расследование не было начато.



Учитывая это, Бориспольская местная прокуратура внесла сведения в реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.



В настоящее время, процессуальный руководитель, в порядке ст. 36 УПК Украины, дал указания следователю.



Досудебное расследование продолжается. Личный контроль осуществляет руководство местной прокуратуры.