В Україні в цілому буде тепло, але є регіон, де температура впаде

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Середа, 25 квітня 2018, 16:18

У четвер, 26 квітня, територія України залишиться в теплій повітряній масі, лише вдень на крайньому заході температура знизиться.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у західних регіонах і Харківській області вночі та в Полтавській і північних областях, а ввечері і у Вінницькій області очікується невеликий дощ. На Закарпатті та Прикарпатті вдень - помірні дощі, місцями з грозами; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень у західних та північних областях і на узбережжях морів 16-23°, на решті території 24-28°.

У Києві 26 квітня вночі прогнозується невеликий дощ, удень без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 20-22°.

 
Погода на 26 квітня

У п'ятницю, 27 квітня, в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози (лише в Криму, вночі і в Приазов'ї вдень і в західних областях без опадів). Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, в Україні, окрім західних і північних областей, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних і північних областях 6-11°; вдень 13-19° (у Чернігівській і Сумській областях 10-15°), на півдні і сході 20-27°.

У Києві 27 квітня очікується дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 14-16°.

 
Погода на 27 квітня

Теми: погода
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