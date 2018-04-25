В Украине в целом будет тепло, но есть регион, где температура упадет

В четверг, 26 апреля, территория Украины останется в теплой воздушной массе, лишь днем на крайнем западе температура снизится.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в западных регионах и Харьковской области ночью и в Полтавской и северных областях, а вечером и в Винницкой области ожидается небольшой дождь. В Закарпатье и Прикарпатье днем – умеренные дожди, местами с грозами; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°; днем в западных и северных областях и на побережье морей 16-23°, на остальной территории 24-28°.

В Киеве 26 апреля ночью прогнозируется небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

Погода на 26 апреля

В пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы (лишь в Крыму, ночью и в Приазовье днем и в западных областях без осадков). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных и северных областях 6-11°; днем 13-19° (в Черниговской и Сумской областях 10-15°), на юге и востоке 20-27°.

В Киеве 27 апреля ожидается дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-16°.