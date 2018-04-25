"Газпром" лякає будівництвом "Північного потоку-3"

На тлі спроб почати переговори про майбутнє транзиту газу через Україну "Газпром" заговорив про можливість будівництва третього "Північного потоку".

Про це пише російське видання "Коммерсант".

Заступник голови правління компанії Александр Медведєв інтерв’ю "Россия 24" заявив, що "Газпром" готовий побудувати додаткові газопроводи для поставки газу в Європу, наприклад "Північний потік-3".

Це перша публічна заява топ-менеджерів "Газпрому" про можливість будівництва "Північного потоку-3".

За його словами, це можливо, "якщо Європа заявить про свої потреби, готова буде підписати необхідні контракти".

Медведєв знову повторив тезу про те, що поставка газу в Європу по північному коридору з нових родовищ "Північними потоками" вигідніша для "Газпрому", ніж поставка по центральному коридору через Україну зі старих родовищ Надим-Пур-Таза, де видобуток знижується.

Перший "Північний потік" потужністю 55 млрд кубометрів на рік побудований в 2010-2012 роках і створив прямий маршрут постачання газу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Другий газопровід аналогічної потужності "Газпром" планує побудувати до кінця 2019 року.

Видання відзначає, що "Газпром", розраховуючи на зростання потреби в своєму газі в Європі, не розглядає варіант постачання додаткових обсягів через Україну. Медведєв у вівторок наголосив, що "Газпром" готовий вести переговори з Україною про транзит після 2019 року, але "з урахуванням зсуву нашого центру газовидобутку на північ треба, щоб Україна зробила свою пропозицію".

Станом на тепер "Газпром" наполягає, що йому потрібен транзит через Україну в обсязі не більше 15 млрд кубометрів на рік. Київ вважає, що такий обсяг зробить його систему газопроводів нежиттєздатною.

Європейська правда