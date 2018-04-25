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"Газпром" грозится построить "Северный поток-3"

Среда, 25 апреля 2018, 16:49

На фоне попыток начать переговоры о будущем транзите газа через Украину "Газпром" заговорил о возможности строительства третьего "Северного потока".

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Заместитель председателя правления компании Александр Медведев в интервью "Россия 24" заявил, что "Газпром" готов построить дополнительные газопроводы для поставки газа в Европу, например "Северный поток-3".

Это первое публичное заявление топ-менеджеров "Газпрома" о возможности строительства "Северного потока-3".

По его словам, это возможно, "если Европа заявит о своих потребностях, готова будет подписать необходимые контракты".

Медведев повторил тезис о том, что поставка газа в Европу по северному коридору из новых месторождений "Северного потока" выгоднее для "Газпрома", чем поставка по центральному коридору через Украину из старых месторождений Надым-Пур-Таза, где добыча снижается.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров в год построен в 2010-2012 годах и создал прямой маршрут поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Второй газопровод аналогичной мощности "Газпром" планирует построить до конца 2019 года.

Издание отмечает, что "Газпром", рассчитывая на рост потребности в своем газе в Европе, не рассматривает вариант поставки дополнительных объемов через Украину. Медведев во вторник отметил, что "Газпром" готов вести переговоры с Украиной о транзите после 2019 года, но "с учетом смещения нашего центра газодобычи на север надо, чтобы Украина сделала свое предложение".

По состоянию на сейчас "Газпром" настаивает, что ему нужен транзит через Украину в объеме не более 15 млрд кубометров в год. Киев считает, что такой объем сделает его систему газопроводов нежизнеспособной.

Европейская правда

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Темы: Газпромгаз
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