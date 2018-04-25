НАЗК попередило про обмеження доступу до реєстру е-декларацій

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Середа, 25 квітня 2018, 17:12

Нацагенство із запобігання корупції попередило користувачів про тимчасову обмеження доступу до реєстру е-декларацій.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК у Facebook.

"Доступ до публічної частини (https://public.nazk.gov.ua/) Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, буде обмежено 26 квітня 2018 року з 09:00 до 15:00", - йдеться в заяві.

В агенції пояснили, що причина полягає в проведенні технічних робіт.

Українська правда
Теми: НАЗК декларації
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