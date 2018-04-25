НАПК предупредило об ограничении доступа к реестру е-деклараций

Нацагенство по предупреждению коррупции предупредило пользователей о временном отсутствии доступа к реестру е-деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

"Доступ к публичной части (https://public.nazk.gov.ua/) Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет ограничен 26 апреля 2018 с 09:00 до 15:00", - говорится в заявлении.

В агентстве объяснили, что причина заключается в проведении технических работ.