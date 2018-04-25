Труба: Запуск ДБР затягують

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вважає, що запуск роботи підконтрольного йому відомства затягують.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Затягування в запуску Державного бюро розслідувань відчувається не лише щодо приміщення, а і, наприклад, щодо ухвалення проектів законів, які на цей час є у Верховній Раді. Ми всі розуміємо, що коли є погодження, коли є порозуміння фракцій – закони ухвалюються дуже швидко", – сказав Труба.

Він зазначив, що ті законопроекти, які внесені є у парламенті, технічні.

"Їх підтримують експерти, науковці і більшість парламентарів, проте вже значний період часу ми технічні норми не можемо провести через сесійну залу", – сказав директор ДБР.

Щодо оренди офісу, то він розповів, що наразі відомство розташовується в кількох кабінетах будівлі Кабміну, але уже підписаний договір оренди приміщення.

"На цей час розробляємо технічну документацію, а потім будемо проводити тендерні процедури щодо проведення ремонту. Затягування, на мій погляд, існує. За п’ять місяців можна було запропонувати приміщення, яке б в повній мірі задовольняло Державне бюро розслідувань. Цього зроблено не було", – додав Труба.

Також він зауважив, що це приміщення також не задовольняє в повній мірі потреби бюро.

При цьому він висловив сподівання, що вдасться знайти приміщення, у якому можна буде працювати "десятки років".

Раніше директор державного бюро розслідування Роман Труба заявив, що бюро має повноцінно розпочати роботу у вересні 2018 року.

Детальніше про ДБР читайте у статті: За лаштунками ДБР: кадри вирішують все

Роман Труба: Я не всі рішення повинен погоджувати з заступниками